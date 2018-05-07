Лесные пожары в регионах ПФО охватили сотни гектаров

ТАСС , 7 мая. Сухая и жаркая погода способствует распространению лесных пожаров в регионах Приволжского федерального округа. Сложнее всего ситуация в Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Башкирии , где за минувшие сутки пожарные тушили десятки очагов возгораний в лесах. В Мордовии из-за поджогов травы сгорело несколько домов.

Огонь приходит с полей

Пензенской области , где в начале мая установилась сухая и жаркая погода, в минувшее воскресенье произошел лесной пожар на площади 21 га в Наровчатском районе — он находится на северо-западе региона, на границе с Мордовией. «Пожар зарегистрирован на территории Ломовского лесничества. Огонь перекинулся на лес с поля, поскольку люди жгли траву. В настоящее время он полностью ликвидирован», — сообщили ТАСС в лесопожарном центре Пензенской области.

Директор Ломовского лесничества Владимир Сомов уточнил ТАСС, что пожар был низовым, ущерб от него пока не подсчитан. «Сейчас проводим опашку, выставлены дежурные, которые мониторят ситуацию. Опасности повторного возникновения пожара пока нет», — добавил Сомов.

В Пензенской области пожароопасный сезон объявлен с 15 апреля, он продлится до середины октября. По оценкам властей, в регионе 100 населенных пунктов с населением около 53 тыс. человек подвержено угрозе лесных пожаров.

В Мордовии лесных пожаров не зафиксировано, но в МЧС отмечают возросшее число возгораний из-за поджогов прошлогодней травы. В минувшие выходные пожарные выезжали на тушение травы около 100 раз. «Трава горит каждый день», — сказали ТАСС в региональном главке ведомства.

За минувшую неделю огонь несколько раз перекидывался на жилые дома. В частности, 2 мая сгорели два нежилых дома в селе Куликово Теньгушевского района и один дом в Чамзинском районе. 3 мая в селе Марьяновка сгорели пять домов — часть из них были нежилыми, часть использовались в качестве дачных; в результате пожаров никто не пострадал.

"Эти возгорания в большинстве случаев происходят по вине человека. Причем, случаев преднамеренного сжигания травы гораздо больше, чем тех, что возникают по неосторожности", — отметили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Жара добавляет сложностей

За минувшие сутки, по данным экстренных служб, на территории Ульяновской области зарегистрировано восемь природных пожаров на площади более 160 га. Также было обнаружено 17 случаев возгорания сухой травы. Пожарам способствовала сухая и жаркая погода — на прошедших выходных в Ульяновской области дневная температура доходила до 27 градусов тепла. В понедельник в регионе утром шел дождь, дневная температура снизилась до 14 градусов тепла.

Власти ограничили пребывание граждан в лесах, запрещен въезд автомобилей в лесные массивы, а также введен запрет на разведение костров и сжигание сухостоя, сухой травы и соломы на полях.

Третий и четвертый класс пожарной опасности (из пяти) прогнозируется в понедельник в Оренбургской области , где за минувшие сутки пожары охватили около 90 га. По данным регионального ГУ МЧС, ликвидировано 45 степных пожаров на площади почти 60 га и девять пожаров в лесах на площади 30 га. С 28 апреля на территории Оренбургской области введен особый противопожарный режим. В ближайшие сутки местами по области ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с.

Пожароопасная обстановка осложнилась и в Башкирии. С начала года в регионе возникло 14 очагов природных пожаров на общей площади 67,5 га. Причем, только за последние сутки огонь распространился на площади 32,2 га. В понедельник пожарные продолжают тушить два очага природных пожаров в Зилаирском и Учалинском районах на площади 5 и 13 гектаров соответственно.

"Наши сотрудники работают на месте, в том числе следят за тем, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома. К счастью, пока возгораний в населенных пунктах не зафиксировано", — уточнили в ведомстве.