В столичном зоосаде появился на свет детеныш японского макака

Сейчас новорожденный весит меньше 1 кг. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе зоосада.

Этот вид обитает на севере Японии , где около четырех месяцев в году лежит снег. Поэтому таких макак еще называют снежными обезьянами. Еще около месяца новорожденный малыш будет «висеть», прижавшись к животу мамы, а затем потихоньку начнет перебираться ей на спину. Самку японского макака с детенышем можно увидеть на старой территории зоосада возле пешеходного моста.

Полноценным членом группы детеныш станет только к трем годам. Обычно, к тому времени самка обзаводится новым потомством. До этого молодая особь будет находиться в положении младшего, подчиняясь старшим и более опытным сородичам. Сейчас в Московском зоопарке живет семья из девяти японских макак. Во главе стаи стоит взрослый и сильный самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 году. Японские макаки — самые северные в мире приматы, они могут находиться на улице даже при температуре до 20 градусов мороза. Рост взрослых самцов достигает 80-95 см, вес — около 12 кг. Самки обычно в 1,5 раза меньше. Благодаря густому и длинному меху с теплым подшерстком снежные обезьяны хорошо переносят холода.