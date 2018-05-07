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Питомцам Московского зоопарка помогут пережить жару
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Питомцам Московского зоопарка помогут пережить жару 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники Московского зоопарка снабдили вольеры укрытиями, в которых животные смогут прятаться от летнего зноя. Об этом сообщили 3 мая.
Установленные конструкции помогут поддерживать прохладу в вольерах. Мера необходима для того, чтобы животные не перегревались летом и не получали тепловой удар.
Как проинформировали на сайте Агентства городских новостей «Москва», для белых медведей поставили снегообразующую установку. Кроме того, в бассейнах будут поддерживать определенную температуру воды, которая оптимальна для этих животных.
Специалисты установят конструкции для охлаждения воздуха почти во всех вольерах зоопарка.
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