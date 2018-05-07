Питомцам Московского зоопарка помогут пережить жару

Сотрудники Московского зоопарка снабдили вольеры укрытиями, в которых животные смогут прятаться от летнего зноя. Об этом сообщили 3 мая.

Установленные конструкции помогут поддерживать прохладу в вольерах. Мера необходима для того, чтобы животные не перегревались летом и не получали тепловой удар.

Как проинформировали на сайте Агентства городских новостей «Москва» , для белых медведей поставили снегообразующую установку. Кроме того, в бассейнах будут поддерживать определенную температуру воды, которая оптимальна для этих животных.

Специалисты установят конструкции для охлаждения воздуха почти во всех вольерах зоопарка.