Питомцам Московского зоопарка помогут пережить жару 

Сотрудники Московского зоопарка снабдили вольеры укрытиями, в которых животные смогут прятаться от летнего зноя. Об этом сообщили 3 мая.
Установленные конструкции помогут поддерживать прохладу в вольерах. Мера необходима для того, чтобы животные не перегревались летом и не получали тепловой удар.
Как проинформировали на сайте Агентства городских новостей «Москва», для белых медведей поставили снегообразующую установку. Кроме того, в бассейнах будут поддерживать определенную температуру воды, которая оптимальна для этих животных.
Специалисты установят конструкции для охлаждения воздуха почти во всех вольерах зоопарка.