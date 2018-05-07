Пожарная безопасность в летний период

В связи с устоявшейся теплой погодой, увеличивается число отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы. Личный состав Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве будет работать в усиленном режиме несения службы.

Сотрудников Управления Центрального округа МЧС и добровольцев будут патрулировать лесопарковые зоны в выходные дни. Отдыхающим разъяснят правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров, а также напомнят, что на территории города Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах.