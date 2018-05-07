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Гроза и ветер надвигаются на Башкирию
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Гроза и ветер надвигаются на Башкирию 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Новое серьезное испытание непогодой ждет жителей республики. На Башкирию надвигаются гроза и сильный ветер.
Как рассказали синоптики, завтра, 8 мая, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, а днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер ночью переменных направлений 0–5 м/с, а днем западный 8–13 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, на почве и в воздухе местами заморозки 0…-2 градусов. Днем же столбик термометра покажет +14…+19 градусов.
На автодорогах ночью и утром местами туман видимость будет 500–1000метров.
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