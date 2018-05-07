Гроза и ветер надвигаются на Башкирию

Новое серьезное испытание непогодой ждет жителей республики. На Башкирию надвигаются гроза и сильный ветер.

Как рассказали синоптики, завтра, 8 мая, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, а днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер ночью переменных направлений 0–5 м/с, а днем западный 8–13 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, на почве и в воздухе местами заморозки 0…-2 градусов. Днем же столбик термометра покажет +14…+19 градусов.

На автодорогах ночью и утром местами туман видимость будет 500–1000метров.