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Погода на 9 Мая в Бердске: прохладно, ветрено и сухо
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Погода на 9 Мая в Бердске: прохладно, ветрено и сухо 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Утро 9 Мая будет пасмурным и морозным, температура воздуха составит 0, -2 градуса, впрочем, днем солнце тоже не выглянет, а воздух прогреется лишь до +8 градусов. Вечером улучшений погоды не ожидается, поэтому, если вы планируете пойти на салют — одевайтесь теплее, ночью вероятны заморозки.
Начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова советует не ждать потепления в течение ближайшей недели.
— К нам идет циклон и несет с собой осадки. Завтра, 8 мая, ожидаются дожди. Но 9 мая осадков не будет. Ночью возможны заморозки до — 2 градусов, днем + 8. Ветер — 5-10 м/с. На следующий день тоже существенного потепления мы не ждем, — сообщила специалист.
Умеренной будет погода 9 Мая и в Новосибирске. В первой половине ночи 9 мая еще вероятны осадки, в основном мокрый снег. Во второй половине ночи и днем осадки прекратятся. Ночью похолодает до 0, -2 градусов, днем воздух прогреется до +8, +10 градусов. Ветер будет менять направление на восточное, 3—
8 метров
в секунду.
Стоит отметить, что погода на День Победы в 2018 году является обычной по всем показателям. Десять градусов тепла — средняя температура воздуха в Новосибирске за все годы праздника. Самая «теплая» годовщина Победы зафиксирована в 2001 году — тогда было +29 градусов. Наиболее холодным 9 мая было в 1963 году — температура тогда опустилась до -5,9 градуса.
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