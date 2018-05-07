Плохие метеоусловия для рассеивания вредных веществ установятся в Подмосковье 7–8 мая

Вечером в понедельник и до утра 8 мая в Подмосковье сформируются неблагоприятные метеорологические условия, которые будут мешать рассеиванию вредных веществ в воздухе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Вечером 7 мая и утром 8 мая в Московской, Тверской и Владимирской областях метеорологические условия даже будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что на этой неделе в Московском регионе погода в целом будет хорошая и солнечная, ожидается переменная облачность без осадков.