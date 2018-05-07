Ещё
Плохие метеоусловия для рассеивания вредных веществ установятся в Подмосковье 7–8 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

Плохие метеоусловия для рассеивания вредных веществ установятся в Подмосковье 7–8 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Вечером в понедельник и до утра 8 мая в Подмосковье сформируются неблагоприятные метеорологические условия, которые будут мешать рассеиванию вредных веществ в воздухе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Вечером 7 мая и утром 8 мая в Московской, Тверской и Владимирской областях метеорологические условия даже будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали, что на этой неделе в Московском регионе погода в целом будет хорошая и солнечная, ожидается переменная облачность без осадков.
РИАМО: последние новости
Летний сезон откроется в обновленных «Лужниках» в Москве 1 мая МЧС предупредило о грозе, граде и шквалистом ветре в Подмосковье в среду 13 тыс пехотинцев примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина732
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели319
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев224
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»206
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой987
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение