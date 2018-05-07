Москвичей предупредили о запахе сероводорода 7 мая из-за метеоусловий

«Мосэкомониторинг» рассказал о повышении концентрации сероводорода в воздухе в отдельных районах столицы.

Как сообщает РИА «Новости», в ночь на понедельник, 7 мая, в отдельных районах Москвы зафиксировали повышение уровня сероводорода в воздухе. По словам специалистов «Мосэкомониторинга», причиной этого стали метеоусловия, которые не способствовали рассеиванию вредных веществ.

При этом уточняется, что речь идет лишь о превышении порога запаха, однако безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , превышен не был.

Отмечается, что в течение дня метеоусловия в столице будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.