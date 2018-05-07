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Москвичей предупредили о запахе сероводорода 7 мая из-за метеоусловий
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Москвичей предупредили о запахе сероводорода 7 мая из-за метеоусловий 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Мосэкомониторинг» рассказал о повышении концентрации сероводорода в воздухе в отдельных районах столицы.
Как сообщает РИА «Новости», в ночь на понедельник, 7 мая, в отдельных районах Москвы зафиксировали повышение уровня сероводорода в воздухе. По словам специалистов «Мосэкомониторинга», причиной этого стали метеоусловия, которые не способствовали рассеиванию вредных веществ.
При этом уточняется, что речь идет лишь о превышении порога запаха, однако безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, превышен не был.
Отмечается, что в течение дня метеоусловия в столице будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве и Подмосковье 7 мая ожидается теплая и солнечная погода с температурой воздуха до плюс 22 градусов и северо-восточным ветром, скорость которого составит 3-8 м/с.
ИД «Собеседник»: последние новости
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