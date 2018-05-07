Что будет, если вскипятить бензин

Блоггеры канала beyond the press поставили эксперимент, благодаря которому они вполне могли бы претендовать на следующую премию Дарвина.

На самом деле, ничего особенного могло бы и не произойти. Температура кипения бензина колеблется от +33 до 205 градусов Цельсия, в зависимости от примесей. Температура горения гораздо выше, примерно в 900 градусов — сами видите, разница большая.

Но в реальности разницы почти нет. Бензин при кипении очень интенсивно испаряется и рано или поздно добирается по воздуху до источника тепла. Вот тут-то и будет громко: пары бензина горят примерно в тысячу раз быстрее жидкости.

Не нужно даже думать о том, чтобы повторить этот эксперимент. Лучше посмотрите, может ли вода спасти от взрыва мощной гранаты.