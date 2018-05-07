Ледоход в Архангельске завершится 8 мая 

По данным Северного УГМС, окончание ледохода ожидается уже завтра, 8 мая. Сейчас лед проходит протоками Маймакса и Кузнечиха. К концу дня ожидается уменьшение льда с верхних участков реки.
В целом на участке Северной Двины от рукавов Холмогорского разветвления до порта Архангельск отмечается редкий ледоход за счет разрушения льда вдоль берегов и выхода льда из протоков.
На Мезени лед вышел с реки Вашка. Ледоход развивается на участке Койнас — Малонисогоры. На Ваге уровень воды по водомерному посту Шенкурск перешел через отметку, при которой происходит подтопление автодороги к понтонному мосту в городе Шенкурск.
Синоптики обещают потепление на этой неделе. Из-за весеннего таяния снега уже закрыли несколько автодорог. На трассе Савинский — Ярнема — Онега для всех видов транспорта закрыли 67-й и 137–139 километры.