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Ледоход в Архангельске завершится 8 мая
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Ледоход в Архангельске завершится 8 мая 

29.ru 53 минуты назад
Фото: 29.ru
По данным Северного УГМС, окончание ледохода ожидается уже завтра, 8 мая. Сейчас лед проходит протоками Маймакса и Кузнечиха. К концу дня ожидается уменьшение льда с верхних участков реки.
В целом на участке Северной Двины от рукавов Холмогорского разветвления до порта Архангельск отмечается редкий ледоход за счет разрушения льда вдоль берегов и выхода льда из протоков.
На Мезени лед вышел с реки Вашка. Ледоход развивается на участке Койнас — Малонисогоры. На Ваге уровень воды по водомерному посту Шенкурск перешел через отметку, при которой происходит подтопление автодороги к понтонному мосту в городе Шенкурск.
Синоптики обещают потепление на этой неделе. Из-за весеннего таяния снега уже закрыли несколько автодорог. На трассе Савинский — Ярнема — Онега для всех видов транспорта закрыли 67-й и 137–139 километры.
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