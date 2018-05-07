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В Красноярске прошел сильный снегопад
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В Красноярске прошел сильный снегопад 

АиФ Красноярск 58 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Обильный снег выпал в Красноярске в понедельник, 7 мая.
Похолодание и возможность снегопада синоптики прогнозировали на прошлой неделе. Однако такого сильного снега, как в прошлом и позапрошлом году, не ожидалось. В краевом центре идёт мокрый снег, который отчасти сразу тает.
Недавно мы рассказывали, что на западе Красноярского края, в Боготоле, выпало много снега — к вечеру воскресенья, 5 мая, на земле лежало около 10 см осадков.
Напомним, по данным метеорологов, устойчивое тепло придет в Красноярск только после 20 мая.
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