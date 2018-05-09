В Вологде перекроют отопление и начнут отключать горячую воду

Мэр города Сергей Воропанов подписал постановление о прекращении отопительного сезона с 10 мая. Поводом послужила теплая погода, установившаяся в регионе.

С прекращением отопительного сезона коммунальщики начинают готовиться к следующему. С 14 мая в городе начнутся гидравлические испытания на теплосетях. С этого дня начнутся отключения горячей воды. Первыми испытать неудобства придется жителям Южного района. Котельную ТГК-2 отключат уже с будущего понедельника до 8 июня. Гидравлические испытания назначены на 16 и 17 мая и 7 июня.

В Центральном районе перебои с горячей водой будут со 2 по 31 июля. Гидравлические испытания пройдут 4-5 и 30 июля.

Полный график отключений опубликован на сайте администрации города.