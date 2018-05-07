Отопительный сезон завершится в Вологде 10 мая

Об этом заявил на пресс-конференции мэр Вологды Сергей Воропанов . В связи с устойчивой плюсовой температурой воздуха на отметке выше 8 градусов, принято решение завершить отопительный сезон.

«С 15 мая мы начнем поэтапно останавливать котельные и проводить сезонные ремонтные работы. Также в этом году будет проведена масштабная замена части магистрального трубопровода в центральной части города», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, что с 14 мая в Вологде начнут планово отключать горячую воду. Это необходимо для проведения ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях.