Ещё
Отопительный сезон завершится в Вологде 10 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

Отопительный сезон завершится в Вологде 10 мая 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Об этом заявил на пресс-конференции мэр Вологды Сергей Воропанов. В связи с устойчивой плюсовой температурой воздуха на отметке выше 8 градусов, принято решение завершить отопительный сезон.
«С 15 мая мы начнем поэтапно останавливать котельные и проводить сезонные ремонтные работы. Также в этом году будет проведена масштабная замена части магистрального трубопровода в центральной части города», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, что с 14 мая в Вологде начнут планово отключать горячую воду. Это необходимо для проведения ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях.
Вологда.рф: последние новости
Метеозависимых вологжан предупреждают о магнитных бурях Грозы по Тютчеву на короткой рабочей неделе не ожидается в Вологде Двухдневная рабочая неделя началась в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели234
LIVE: Инаугурация президента России433
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»122
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев58
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой958
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение