Ещё
10 мая в Вологде закончится отопительный сезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10 мая в Вологде закончится отопительный сезон 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Соответствующее постановление подписал сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов. 10 мая во всех домах и учреждениях областной столицы будут проведены работы по отключению отопления на летний период.
Как пояснили городские власти, главным ориентиром в этом вопросе всегда является погода. По нормативам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов по Цельсию. Именно такая погода установилась в Вологде. Специалисты учли и перспективные прогнозы, они также позволяют принять решение о завершении отопительного сезона.
Отключение отопления в домах производят представители управляющих компаний. Поэтому в случае любых сбоев в этом процессе нужно обращаться непосредственно в УК. Если вопрос решить не удалось, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Вологдагортеплосеть» по телефону 75-17— 20.
Уже в середине мая в Вологде начнутся ремонты котельных и гидравлические испытания на тепловых сетях. Первой уже 14 мая на ремонт встанет котельная ТГК-2, горячее водоснабжение будет отключено в Южном районе города.
График остановки котельных на ремонт на 2018 год размещен на официальном сайте Администрации города Вологды, а также на сайте Вологда. РФ.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
В связи с генеральной репетицией парада Победы 6 мая будет ограничено движение на центральных улицах Вологды В Вологде дополнительно заменят 16 газовых плит и водонагревателей в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны Почти 17 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работникам компании «Стройиндустрия»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко318
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина418
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото58
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»58
Трамп решил судьбу Ирана272
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение