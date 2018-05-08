10 мая в Вологде закончится отопительный сезон 

Соответствующее постановление подписал сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов. 10 мая во всех домах и учреждениях областной столицы будут проведены работы по отключению отопления на летний период.
Как пояснили городские власти, главным ориентиром в этом вопросе всегда является погода. По нормативам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов по Цельсию. Именно такая погода установилась в Вологде. Специалисты учли и перспективные прогнозы, они также позволяют принять решение о завершении отопительного сезона.
Отключение отопления в домах производят представители управляющих компаний. Поэтому в случае любых сбоев в этом процессе нужно обращаться непосредственно в УК. Если вопрос решить не удалось, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Вологдагортеплосеть» по телефону 75-17— 20.
Уже в середине мая в Вологде начнутся ремонты котельных и гидравлические испытания на тепловых сетях. Первой уже 14 мая на ремонт встанет котельная ТГК-2, горячее водоснабжение будет отключено в Южном районе города.
График остановки котельных на ремонт на 2018 год размещен на официальном сайте Администрации города Вологды, а также на сайте Вологда. РФ.