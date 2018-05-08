10 мая в Вологде закончится отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов . 10 мая во всех домах и учреждениях областной столицы будут проведены работы по отключению отопления на летний период.

Как пояснили городские власти, главным ориентиром в этом вопросе всегда является погода. По нормативам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов по Цельсию. Именно такая погода установилась в Вологде. Специалисты учли и перспективные прогнозы, они также позволяют принять решение о завершении отопительного сезона.

Отключение отопления в домах производят представители управляющих компаний. Поэтому в случае любых сбоев в этом процессе нужно обращаться непосредственно в УК. Если вопрос решить не удалось, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Вологдагортеплосеть» по телефону 75-17— 20.

Уже в середине мая в Вологде начнутся ремонты котельных и гидравлические испытания на тепловых сетях. Первой уже 14 мая на ремонт встанет котельная ТГК-2 , горячее водоснабжение будет отключено в Южном районе города.