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Три волны половодья ожидаются на реках Архангельской области
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Три волны половодья ожидаются на реках Архангельской области 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Три волны весеннего половодья, а не две, как обычно, ожидаются на реках Архангельской области из-за холодной погоды и большого количества снега в лесах. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник.
"Первая волна половодья проходит с ледоходом, который заканчивается, и сейчас идет формирование второй волны уже на чистой воде. Это будет максимальный уровень половодья на Северной Двине и других реках Архангельской области: Ваге, Пинеге и других. Примерно сформируется к 13-15 мая, потепление в регионе ожидается после 10 мая, и с приходом тепла начнется активное снеготаяние в лесах. Остатков снега еще много, и это приведет к формированию около 20 мая третьей волны половодья", — сказала Скрипник.
Она уточнила, что уровень воды на реках во время половодья ожидаются не очень высокий.
Как сказала Скрипник, три волны половодья — это необычное явление. По ее словам, в целом в 2018 году ледоход на Северной Двине проходил особым образом.
"Ледоход развивался необычно: он пришел с Сухоны разорванным из-за мощного затора и шел частями. В устье Двины к Архангельску первая часть подошла 2 мая, затем был перерыв, и следующая часть подошла 4 мая. Завершение ледохода на Двине мы ожидаем сегодня вечером или завтра, 8 мая", — пояснила Скрипник.
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