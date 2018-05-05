Какое будет лето 2018 года в Москве? Жаркое или умеренное?

Жители столицы России интересуются, какое будет лето 2018 года в Москве и можно ли планировать свои долгожданные летние отпуска.

К тому же синоптики и приметы позволяют понять общую картину предстоящего летнего сезона. В 2018 году лето обещает быть, как и всегда, переменчивым, поэтому изучение прогноза погоды позволит наилучшим образом спланировать отпуск.

Многие заранее задумываются о том, какое будет лето 2018 года в Москве и Московской области, чтобы определиться с летним досугом.

Основные климатические особенности:

четко выраженная сезонность, которая проявляется в погодных условиях и температуре;

умеренное тепло;

периоды дождей;

отсутствие сильных ветров.

В 2018 году лето также обещает соответствовать основным климатическим принципам.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЛЕТО 2018 ГОДА

Со второй половины мая можно будет наслаждаться теплыми солнечными днями.

Однако впоследствии летом также будут дождливые дни, в которые температура воздуха будет существенно снижаться и могут быть порывы ветра. На самом деле периоды ненастной погоды обещают быть краткосрочными. Официально пляжный сезон начинается 1 июня.

В Московской области успешно работают разные метеорологические станции:

на территории Тимирязевский сельскохозяйственной академии;

в международных аэропортах;

в разных районах Москвы и Московской области.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Июнь в 2018 году будет теплым. В начале лета воздух прогреется не так сильно. К тому же в начале первого весеннего месяца отметка на градуснике может опускаться до +14 градусов ночью, но дни обещают быть теплыми. Средний температурный показатель должен составить 23 градуса выше нуля.

Осадки будут довольно частыми. В июне, может быть, несколько дождливых дней. В июне влажность воздуха может достигать 75 процентов. Только в середине июня обещают проливные дожди с грозами, которые принесут с собой небольшую прохладу.

К концу июня повысится температура воздуха. С этого времени начнется настоящее лето, которое позволит насладиться пляжным отдыхом.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

Гисметео сообщает: погода в июле 2018 года будет знойной. В это время воздух прогревается.

Температура днем может достигать +33 градусов, ночью +16 градусов. Таких теплых дней в июле будет много.

Однако во второй летний месяц также будут дождливые дни, которые станут спасением от летнего зноя. Столбик температура может понизиться до +15 и +20 градусов. При этом ненастные дни не разочаруют жителей столицы.

Летняя жара, как и в прежние годы, может негативно повлиять на обстановку и воздух. Поэтому появится риск возгорания подмосковных лесов. Со стихийными бедствиями порой даже периодические дожди не могут справиться. На самом деле москвичи уже успели привыкнуть к подобной ситуации.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА АВГУСТ 2018 ГОДА

В августе погода кардинально изменится. В конце месяца погодные изменения будут проявлены в наибольшей степени: частые дождливые дни, постепенное снижение температуры воздуха.

Синоптики предупреждают, что в августе 2018 года уже не будет так много теплых дней, как этого хотелось бы. Обычно температура воздуха не превышает +30 градусов днем, но ночью термометр не показывает ниже 10 градусов.

С середины августа градусник покажет +20 градусов. Именно с этого времени можно попрощаться с летним зноем. Лишь в некоторые годы термометр показывал +35 градусов, но в 2018 году таких природных аномалий не будет.

В августе будет много осадков. Иногда влажность воздуха достигнет 85%.

В последнем месяце лета скорость ветра будет умеренной. Однако иногда порывы ветра могут быть сильными, поэтому люди вспомнят об осенней прохладе.

Еще одно важное отличие — это уменьшение продолжительности светового дня. Дни становятся короче, а ночи — длиннее и прохладнее. Длительность светового дня составляет 15-16 часов, причем солнце может радовать только до 10 часов в сутки.

Погодные условия в августе обычно считаются умеренными, несмотря на постепенное ухудшение погоды.

ЧТО ГОВОРЯТ В НАРОДЕ

Издавна народные приметы заслуживают особого внимания. Они позволяют понять, каким будет предстоящее лето. Итак, основные приметы, говорящее о том, какое будет лето в Москве в 2018 году:

теплая и снежная погода на Новый год предвещает теплое лето;

поздняя весна, по приметам, свидетельствует о хорошей летней погоде;

быстрое таяние снегов свидетельствует о дождливом лете;

лето будет сухим, если ранней весной сверкает молния и гром при этом не слышен;

сухой и легкий снег зимой — к сухому лету.

Многие москвичи по-прежнему планируют по народным приметам и обещаниям синоптиков. В результате многие жители Москвы получают возможность для интересного и полезного времяпровождения летом.