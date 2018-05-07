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В Нижний Новгород придет похолодание
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В Нижний Новгород придет похолодание 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Наступившая рабочая неделя принесет в Нижний Новгород солнечную погоду. Однако, несмотря на безоблачное небо, в некоторые дни ожидается легкое похолодание и сильный ветер, сообщает портал Gismeteo.
В понедельник, 7 мая, столбики термометров покажут +15…+16°С. Ветер подует с севера со скоростью 6–7 м/с. Осадков в первый день недели не предвидится, а в течение всего понедельника будет светить солнце.
Во вторник, 8 мая, утром температура воздуха составит +10°С, к полудню разогреет до +18…+19 °С. После обеда пойдет небольшой дождь. Изредка солнце будет выглядывать из-за облаков, а ветер сменит направление на западное.
В праздничный день 9 мая ранним утром ожидается дождь. Днем термометры поднимутся до +13…+14°С. Скорость северного ветра усилится до 11–12 м/с. В течение всей среды ожидается солнечная погода.
В четверг, 10 мая, в Нижнем Новгороде похолодает. Солнце выглянет из-за туч только в начале и конце дня. Утром столбики термометров опустятся до +6 °С, к полудню потеплеет до +11°С. Северо-восточный ветер подует с порывами 13–14 м/с.
Небольшое потепление придет в город в пятницу. 11 мая температура воздуха составит +13…+14°С. Ветер немного ослабнет — до 11–12 м/с. Утром и до обеда будет светить солнце.
Напомним, отопительный сезон завершился в Нижнем Новгороде.
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