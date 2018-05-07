В ближайшие дни погода в Новосибирске преподнесет сюрприз

В нынешнем году погода не балует жителей сибирской столицы теплыми днями. Не утешительный прогноз выдали синоптики и на ближайшие сутки. В частности температура воздуха не поднимется выше девяти градусов, к тому же ожидаются дожди: «Во время осадков видимость ухудшится до одного-двух километров, а временами и до 500 метров», — сообщили в пресс-службе администрации города. Кроме того прогнозируется юго-западный ветер до 12м/с. По словам специалистов циклон идет со Среднего Урала.

В День Победы погода особо не улучшится. Так, столбик термометра не поднимется выше двух градусов, а днем максимальная температура составит 13 градусов выше нуля. В ночь на 9 мая синоптики не исключают небольшие осадки, днем они прекратятся.

«ФедералПресс» ранее сообщал, что в этом году в параде Победы примут участие самолеты и вертолеты с авиабазы «Толмачево» Центрального военного округа, пролетев над площадью вслед за колонной техники. В общей сложности участие в параде примут порядка 1,5 тысячи человек. Зрители увидят ракетные комплексы С-400 «Триумф», автомобили «Гусар», а также броневые автомобили «Тигр» и другую военную технику.

Фото: pixabay.com.