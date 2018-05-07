Жильцам двух многоэтажек Уфы убавили отопление после звонка в МЧС

Жильцам двух многоэтажных домов в Уфе , страдавших от жары в квартирах, отопление убавили только после звонков в МЧС . Об этом UFA.AIF.RU сообщила председатель домкома дома №8/1 Светлана Белькова.

«От жары в квартирах жильцы многоэтажек по улице Ферина страдали уже с начала апреля, когда на улице потеплело, — сказала Светлана Белькова. — Звонили и ходили в управляющую компанию — УЖХ Калининского района Уфы. Но всё бесполезно. Они ссылались на БашРТС. А ресурсоснабжающая организация отвечала: звоните в свою УК, это их обязанность. Люди уже просто задыхались от жары! В нашем доме — 8/1 тепло на подаче держали 85 градусов — как зимой! Вот откуда берётся перерасчёт за отопление».

Жильцы домов №3 и 8/1 стали организованно звонить по номеру 112 в МЧС с просьбой убавить тепло в домах. Заявки приняли по телефону, и уже в 8 утра в субботу 5 мая слесарь УЖХ пришёл и убавил подачу теплоэнергии в подвале домов. На это ушло 5 минут.

Заявку жителей о нарушении температурного режима в домах принимают по номеру 112. Если обслуживающие организации не исполнят переадресованную им заявку, на УК составляется акт.