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В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода
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В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано ночью в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили в «Мосэкомониторинге» в понедельник.
"Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 09.00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находились в пределах установленных нормативов. Вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляли: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
Отмечается, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
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