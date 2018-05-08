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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 08.05.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 08.05.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 8 мая 2018
Вблизи автотрасс по данным на 16:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — до 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,8 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — до 0,1 ПДКм.р.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
В течение дня 08.05.2018, а также в день Победы, 09.05.2018, метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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