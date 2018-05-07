Метеозависимых вологжан предупреждают о магнитных бурях

Ухудшение самочувствия могут почувствовать сегодня метеозависимые люди. 7 мая ожидаются магнитные бури.

В течение двух дней неуравновешенным и вспыльчивым людям нужно постараться избегать стрессовых ситуаций. В остальном же никакой опасности для здоровья нет.

Всего же в мае ожидается три магнитные бури. 17-18 мая она будет сильнее. Поэтому тем, кто имеет заболевания сосудов и сердца, рекомендуют иметь при себе лекарства. Также возможны резкие перепады настроения, чувство усталости, низкая трудоспособность.

Следующая буря может произойти 31 мая и будет слабой.