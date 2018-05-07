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Спасатели предупредили белгородцев об аномальной жаре
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Спасатели предупредили белгородцев об аномальной жаре 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
7 мая в Белгородской области наблюдается опасное метеорологическое явление — аномальная жара, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Днём в городе потеплеет до + 28°С.
Во вторник, 8 мая, будет облачно с прояснениями, днём возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +15°С, днём + 27°С. Ветер северо-восточный, 4 м/с.
9 мая, в среду, будет облачно и дождливо. Однако в городе сохранится тёплая погода — днём столбик термометра поднимется до +26°. Ветер северо-восточный, 3 м/с.
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