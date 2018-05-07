Спасатели предупредили белгородцев об аномальной жаре

7 мая в Белгородской области наблюдается опасное метеорологическое явление — аномальная жара, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Днём в городе потеплеет до + 28°С.

Во вторник, 8 мая, будет облачно с прояснениями, днём возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +15°С, днём + 27°С. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

9 мая, в среду, будет облачно и дождливо. Однако в городе сохранится тёплая погода — днём столбик термометра поднимется до +26°. Ветер северо-восточный, 3 м/с.