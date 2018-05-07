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В Перми из-за реконструкции насосной станции в трёх районах будут перебои с водоснабжением
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В Перми из-за реконструкции насосной станции в трёх районах будут перебои с водоснабжением 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Компания «Новогор» сообщила, что из-за реконструкции насосной станции «Южная» в трех районах города будет пониженное давление в водопроводе.
Реконструкция насосной станции «Южная» началась в апреле. Эта станция обеспечивает холодной водой более половины города. Для продолжения работ давление в сети водопровода будет снижено с 7 по 8 мая в Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах.
— Отключений воды нигде не будет, — рассказали 59.ru в пресс-службе «Новогора». — Ожидается перебои и возможно будет пониженное давление, когда вода из крана будет идти не с обычным давлением, а с меньшим.
Кроме пониженного давление до 11 мая в городе будут отключать водоснабжение. Подробнее все адреса отключения смотрите в нашем материале.
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