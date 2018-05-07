Секрет защиты растений от жары в теплице

Во многих регионах нашей страны теплицы или парники стали не просто роскошью, а необходимостью, поскольку без них не вырастить хороший урожай. С наступлением солнечных дней температура воздуха повышается, и в теплице зашкаливает за +50°С (дальше градусник не показывает — он просто сходит с ума от жары).

Возникает необходимость уберечь растения от ярких солнечных лучей и перегрева. Ведь при температуре выше +32…+35°C растения не способны опыляться, а застоявшийся воздух — идеальная среда для появления болезней и размножения вредителей. Открытые настежь двери и форточки не очень помогают, так как движения воздуха в летний безветренный день почти нет. Ставить кондиционер в теплицу? Очень дорогое удовольствие!

Сейчас только начало мая, а уже стоит аномальная жара… Прошлась по теплице и увидела несколько отваливающихся неопыленных цветочков. Очень жарко — нужно притенять молоденькие растения от беспощадно палящего солнца…

Свои теплицы от перегрева я защищаю простой побелкой. Для притенения теплицы я использую акриловую побелку для деревьев. Эта побелка на теплице держится лучше, чем просто известковая или меловая побелка. Да и смывается гораздо проще, нежели акриловая краска. Достаточно просто помыть теплицу струей воды из шланга — и она вновь прозрачная. Да и работа по побелке-покраске много времени не отнимет. 10 минут — и все готово. Всего-то нужно: банка акриловой побелки для деревьев и валик с длинной ручкой.

Расположение моих теплиц — восток-запад. Поэтому солнце у меня в теплицах целый день. Очень важно притенить от самого сильного — дневного пекла. Поэтому закрашиваю только южную сторону теплицы. Утреннее и вечернее солнышко не такое беспощадное. А еще, я недавно решила попробовать притенить теплицу с помощью притеняющей сетки, по рекомендации нашего форумчанина-семидачника Максима (makslip). Максим, спасибо за совет!

побеленная теплица и теплица с притеняющей сеткой

Побеленная теплица и теплица с притеняющей сеткой

И в этом году у меня в своем роде эксперимент: что лучше притеняет — сетка или краска?

Поэтому одна теплица побелена как всегда, а вторая затянута сеткой (затеняет на 35%).

Пока результат по температуре в теплице днем практически одинаковый — +32…+35°С. Уже не +50°С, и это радует!

побеленная теплица внутри

Побеленная теплица внутри

температура в побеленной теплице

Температура в побеленной теплице

теплица притененная сеткой

Теплица, притененная сеткой

температура в теплице с сеткой

Температура в теплице с сеткой

Ну, а если судить по стоимости притенения, то побелка все же дешевле сетки… и намного…

Буду рада, если мой совет по притенению теплицы пригодится хотя бы нескольким людям и поможет им спасти урожай).