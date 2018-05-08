Штормовое предупреждение: В Башкирии ожидаются заморозки

pixabay.com В Башкирии на севере республики 10 и 11 мая ожидаются заморозки до — 2 градусов Цельсия. Эта информация особенно важна для садоводов, так как весенние морозцы могут нанести непоправимый вред будущему урожаю.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, в целом же по Башкирии температура ночью будет держаться от +1 до +6 градусов Цельсия, а днем от +13 до +18 градусов Цельсия. Жители южных регионов смогут наслаждаться теплом до +23 градусов.

С 9 по 11 мая в Башкирии будет ветрено, ветер юго-западный, умеренный с переходом на северо-западный. Вероятны сильные порывы. Также возможно формирование грозового фронта, кратковременные дожди.

В связи с наступлением заморозков, владельцам приусадебных участков и садоводом рекомендуется утеплить землю или просто накрыть клумбы и грядки полиэтиленовой пленкой.