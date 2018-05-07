Погода 9 Мая в Новосибирске: прохладно и без осадков

Во вторник, 8 мая, ожидается прохождение циклона через Новосибирскую область прямо по широте, на которой находится Новосибирск , рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова . Выпадут осадки — дождь с мокрым снегом — умеренной интенсивности. Температура ночью составит +2, +4 градуса, днем +7, +9 градусов. Ветер западный, 7—

12 метров

в секунду.

Затем циклон начнет уходить на восток. В первой половине ночи 9 мая еще вероятны осадки, в основном мокрый снег. Во второй половине ночи и днем осадки прекратятся. Ночью похолодает до 0, -2 градусов, днем воздух прогреется до +8, +10 градусов. Ветер будет менять направление на восточное, 3—

8 метров

в секунду.

В четверг, 10 мая, будет больше солнца, осадки не ожидаются. В ночь на четверг термометры покажут около 0 градусов, днем +10, +12 градусов. Ветер с востока. «Жары нет — восточный ветер обычно не приносит нам тепло», — пояснила Марина Виноградова.

Столичный Гидрометцентр, «Яндекс. Погода» и зарубежный сервис Weather.com проявляют единодушие с новосибирскими коллегами, опубликовав аналогичный сценарий погоды.

Стоит отметить, что погода на День Победы в 2018 году является обычной по всем показателям. Десять градусов тепла — средняя температура воздуха в Новосибирске за все годы праздника. Самая «теплая» годовщина Победы зафиксирована в 2001 году — тогда было +29 градусов. Наиболее холодным 9 мая было в 1963 году — температура тогда опустилась до -5,9 градуса.

Что касается осадков, то в 60% случаев праздник Победы в Новосибирской области обходится без дождей. Однако 9 мая 1945 года, когда сибиряки вместе со всей остальной страной получили радостное известие, день был дождливым. Кроме дождя, 9 мая новосибирцы видели и снег, который синоптики прогнозируют с 18-процентной повторяемостью по отношению к дождевым осадкам. То есть на четыре дождливых Дня Победы приходится один снежный. Самый глубокий снег выпал 9 мая 1993 года — тогда высота снежного покрова составила

9 сантиметров

9 мая 1995 года в Новосибирске была гроза, 9 мая 1993 года — иней, град и гололед. Самые ветреные Дни Победы были в 2004 и 2007 году, когда скорость ветра достигала

16 метров

в секунду.

Подробную программу празднования, расписание салютов и место сбора «Бессмертного полка» 9 мая в Новосибирске — читайте на сайте VN.ru.