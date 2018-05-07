Ещё
Погода 9 Мая в Новосибирске: прохладно и без осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода 9 Мая в Новосибирске: прохладно и без осадков 

Все новости Новосибирской области 18 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Во вторник, 8 мая, ожидается прохождение циклона через Новосибирскую область прямо по широте, на которой находится Новосибирск, рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. Выпадут осадки — дождь с мокрым снегом — умеренной интенсивности. Температура ночью составит +2, +4 градуса, днем +7, +9 градусов. Ветер западный, 7—
12 метров
в секунду.
Затем циклон начнет уходить на восток. В первой половине ночи 9 мая еще вероятны осадки, в основном мокрый снег. Во второй половине ночи и днем осадки прекратятся. Ночью похолодает до 0, -2 градусов, днем воздух прогреется до +8, +10 градусов. Ветер будет менять направление на восточное, 3—
8 метров
в секунду.
В четверг, 10 мая, будет больше солнца, осадки не ожидаются. В ночь на четверг термометры покажут около 0 градусов, днем +10, +12 градусов. Ветер с востока. «Жары нет — восточный ветер обычно не приносит нам тепло», — пояснила Марина Виноградова.
Столичный Гидрометцентр, «Яндекс. Погода» и зарубежный сервис Weather.com проявляют единодушие с новосибирскими коллегами, опубликовав аналогичный сценарий погоды.
Стоит отметить, что погода на День Победы в 2018 году является обычной по всем показателям. Десять градусов тепла — средняя температура воздуха в Новосибирске за все годы праздника. Самая «теплая» годовщина Победы зафиксирована в 2001 году — тогда было +29 градусов. Наиболее холодным 9 мая было в 1963 году — температура тогда опустилась до -5,9 градуса.
Что касается осадков, то в 60% случаев праздник Победы в Новосибирской области обходится без дождей. Однако 9 мая 1945 года, когда сибиряки вместе со всей остальной страной получили радостное известие, день был дождливым. Кроме дождя, 9 мая новосибирцы видели и снег, который синоптики прогнозируют с 18-процентной повторяемостью по отношению к дождевым осадкам. То есть на четыре дождливых Дня Победы приходится один снежный. Самый глубокий снег выпал 9 мая 1993 года — тогда высота снежного покрова составила
9 сантиметров
9 мая 1995 года в Новосибирске была гроза, 9 мая 1993 года — иней, град и гололед. Самые ветреные Дни Победы были в 2004 и 2007 году, когда скорость ветра достигала
16 метров
в секунду.
Подробную программу празднования, расписание салютов и место сбора «Бессмертного полка» 9 мая в Новосибирске — читайте на сайте VN.ru.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Майским снегом засыпало Новосибирскую область Погода 4-6 мая в Новосибирске: дождь, снег и арктический воздух Два российских летчика погибли в Сирии – подробности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей360
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой850
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика
На Украине рассказали о планах на Крымский мост594
Видео
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение