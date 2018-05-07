Коммунальщики ждут потепления, чтобы отключить отопление в домах челябинцев

Отопление в домах челябинцев начнут отключать в ближайшие дни, если среднесуточные температуры достигнут +8 градусов, об этом начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Петров сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

По существующим нормам, отопление горожанам могут отключить после того, как в течение пяти суток средняя температура воздуха не опустится ниже +8 градусов. Пока достаточного потепления в областном центре не наблюдается.