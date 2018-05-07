В Петербург придет лето

Синоптики на начало новой недели прогнозируют теплую и сухую погоду в Санкт-Петербурге

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 7 мая, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем ожидается около +16 +18 градусов, в районе Финского залива воздух прогреется до +12 градусов. Ветер ожидается западный, от 4 до 9 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут +5 +7 градусов, западный ветер достигнет 2 — 5 метров в секунду.

Ожидается, что атмосферное давление ночью будет стабильным, а в дневное время суток будет слабо снижаться.