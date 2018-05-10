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Ветер северный: в Башкирии будет холодно и дождливо
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Ветер северный: в Башкирии будет холодно и дождливо 

ufa1.ru 7 минут назад
Фото: ufa1.ru
Если вы уже успели убрать куртки и плащи в шкаф, то придется их снова доставать, так как погода сегодня, 10 мая, не порадует жителей Башкирии.
Как рассказали синоптики, в республике будет облачно с прояснениями. Местами даже пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 7–12 м/с, а днем его порывы достигнут 17 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, при прояснениях синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы в северных и горных районах столбик термометра покажет от 0 до -3 ºС, а днем +9…+14 градусов, по югу до +19 градусов.
На автодорогах видимость хорошая.
В заморозки спасатели рекомендуют быть аккуратней на дорогах — как водителям, так и пешеходам. А садоводам и дачникам советуют утеплить первые посадки. Обеспечить защиту от заморозков сельскохозяйственных растений могут небольшие самодельные парнички — простые сооружения из различных укрывных материалов, например, плёнки.
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