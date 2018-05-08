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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на День Победы
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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на День Победы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Погода в праздничную неделю сохранит свою неустойчивость, сообщают синоптики.
В День Победы территория республики окажется в зоне действия северо-западного циклона, а именно в тёплой его части. В связи с этим, по данным Башгидрометцентра, 9 мая ожидаются кратковременные дожди, местами — с грозами и порывистым ветром. Дневные температуры будут колебаться в пределах +13…+18 °С. По югу региона, как обычно, теплее — до +18…+23°С. При этом на юго-западе республики вероятность осадков будет небольшой.
В башкирской столице в нерабочую среду синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Столбик термометра покажет 16-18° тепла.
— 10 мая погоду определит более холодная воздушная масса, температура воздуха понизится ночью до +1…+6 °С, днем до +9…+14 °С, — предупреждают метеорологи. — В южных районах республики до 19 °С. Небольшие кратковременные дожди сохранятся местами.
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