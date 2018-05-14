Синоптики предупреждают: в Башкирии ударят заморозки 

В республике опять ожидается перепад температур. После мягкой и теплой погоды в Башкирии ударят заморозки. Так, в ночь на 15 мая, а также утром в воздухе и на поверхности почвы будет температура 0…-2 градуса.
— Из-за заморозков есть риск гибели сельхозкультур. Насаждения нужно защитить: накрыть из полимерной пленкой или соломой, — предупредили спасатели.
Можно окуривать растения с помощью дымовых шашек или дымовых куч. Но с огнем следует быть особо осторожными. Велика вероятность бытовых пожаров из-за использования обогревателей. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС просят звонить по номеру телефона 01 или с мобильного 101.