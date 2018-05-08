Ещё рано для картошки: синоптики прогнозируют заморозки в Башкирии

В Башгидрометцентре предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы. В ближайшие дни, 10 и 11 мая, в северных районах республики прогнозируется понижение температуры до 0… -2 °С.

— Заморозки представляют опасность для сельхозкультур, — напоминают в Госкомитете по ЧС Башкирии . — Необходимо закрыть растения полимерной плёнкой, нетканым материалом, соломой.

В Госкомитете обращаются к водителям, которым предстоит выезд в эти дни.

— Следует соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы, — предупреждают в ведомстве.