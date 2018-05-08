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Ещё рано для картошки: синоптики прогнозируют заморозки в Башкирии
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Ещё рано для картошки: синоптики прогнозируют заморозки в Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башгидрометцентре предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы. В ближайшие дни, 10 и 11 мая, в северных районах республики прогнозируется понижение температуры до 0… -2 °С.
— Заморозки представляют опасность для сельхозкультур, — напоминают в Госкомитете по ЧС Башкирии. — Необходимо закрыть растения полимерной плёнкой, нетканым материалом, соломой.
В Госкомитете обращаются к водителям, которым предстоит выезд в эти дни.
— Следует соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы, — предупреждают в ведомстве.
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