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Прогноз погоды. Теплу порадуемся недолго
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Прогноз погоды. Теплу порадуемся недолго 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Утро понедельника, 7 мая, будет свежим: несильный северо-восточный ветер слегка колышет ветки, на небе практически нет облаков, и температура постепенно повысится с +7°С до +12°С. Днём облаков станет побольше, потеплеет до +16…+18°С, сообщает Погода. НН.ру. Вечер будет ясным, +14°С, ветер подует с запада, но особо не усилится.
Во вторник, 8 мая, с утра нас ждёт переменная облачность, температура +11…+14°С. Ветер западный, 2-4 м/с. Солнце весь день будет то показываться из-за облаков, то прятаться — и в итоге столбики термометров поднимутся до +18…+21°С. Вечер ожидается тихий и приятно тёплый, около +17°С, атмосферное давление ниже нормы — 747-749 мм рт.ст, так что обязательно неспешно прогуляйтесь перед сном — это будет и приятно, и полезно.
В среду, 9 мая, синоптики обещают некоторое похолодание. Утро ожидается безоблачное, +11°С, с северным ветром около 4 м/с. Во второй половине дня облака набегут на небо, ветер сохранится, температура повысится лишь до +12…14°С. Вечером облачно с прояснениями, +9…+11°С, а ветер будет ещё больше остужать воздух.
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