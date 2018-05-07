В Сочи из-за погоды туристам и местным жителям рекомендовано воздержаться от поездок на море и в горы

Краснодар . 7 мая— Новая Кубань. В главном курорте Краснодарского края в ближайшие два дня ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Как сообщает пресс-служба сочинской мэрии, 7 и 8 мая в городе прогнозируются туманы, ливни с грозой и шквалистый ветер. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, активизация экзогенных процессов. Более того, в горах региона на высоте более 2000 объявлена лавиноопасность.

— Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, — говорится в официальном сообщении администрации олимпийской столицы.

Напоминаем, в случае возникновения ЧП надо звонить по телефону 112.

Напомним, аналогичная погода ждет жителей и других районов Кубани.