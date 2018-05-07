Синоптики рассказали о погоде на День Победы в Воронежской области

И дали прогноз на рабочую неделю. Один из главных праздников для россиян, День Победы, возможно предстоит провести под зонтом — синоптики обещают небольшой дождь как в Воронеже, так и в районах области. Рабочая же неделя в регионе будет тёплой — небольшое похолодание придёт уже вечером вторника, 8 мая, и столбики термометров остановятся на комфортной отметке — в пределах 20-25 градусов. А вот понедельник, 7 мая, будет аномально жарким — и в Воронеже, и в районах области воздух прогреется до 29-30 градусов. В городе без осадков и преимущественно солнечно, за его пределами — переменная облачность, возможен небольшой дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Во вторник, 8 мая, в Воронеже ночью до +16 и без осадков, днём до +28, солнечно и сухо. В районах — местами небольшие дожди, ночью до +16Ю днём до +29, переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В День Победы, 9 мая, в Воронеже ночью до +14, днём до +23, небольшой дождь; в районах — ночью до +15, днём до +26, тоже дождливо. Переменная облачность, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В четверг, 10 мая, ещё заметнее похолодает — ночью до +11, днём до +21. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В пятницу, 11 мая, ночью +8, днём +20. По-прежнему переменная облачность и севео-восточный ветер, 6-11 м/с. Екатерина Трещикова