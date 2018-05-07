В Челябинске на этой неделе планируется отключение отопления

Челябинске , на этой неделе начнут отключать отопление, об этом сегодня, 7 мая, сообщил начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Петров

По существующему нормативу подачу тепла в дома можно прекращать, когда среднесуточная температура будет не ниже +8 градусов на протяжении 5 суток. В настоящее время среднесуточная температура еще не достигла необходимого значения.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в регионе ожидается облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, ночью в северных районах умеренные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, отдельные порывы ночью до 15 м/с, днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+16°, на юге до +20°.