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В Челябинске на этой неделе планируется отключение отопления
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В Челябинске на этой неделе планируется отключение отопления 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске, на этой неделе начнут отключать отопление, об этом сегодня, 7 мая, сообщил начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Петров.
По существующему нормативу подачу тепла в дома можно прекращать, когда среднесуточная температура будет не ниже +8 градусов на протяжении 5 суток. В настоящее время среднесуточная температура еще не достигла необходимого значения.
По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в регионе ожидается облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, ночью в северных районах умеренные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, отдельные порывы ночью до 15 м/с, днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+16°, на юге до +20°.
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