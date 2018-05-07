С 9 мая в Хабаровском крае начнет теплеть

День Победы пройдет в Хабаровском крае без осадков, сообщают синоптики. С 9 мая в регионе начнет теплеть.

— В ночь на среду в Хабаровске прогнозируется +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до плюс 19 -21°C. Порывы юго-восточного ветра составят 7-12 м/с, — рассказывает корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Кстати, именно 9 мая станет своеобразной отправной точкой — с середины недели температура будет постепенно увеличиваться дальше до +20.. +22°.

Однако неустойчивая погода все же прогнозируется на этой рабочей неделе. Во вторник и в пятницу в южных и центральных районах края пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный ветер будет меняться на юго-восточный, его порывы составят 5-10 м/с.

— В Хабаровске небольшой дождь ожидается 11-го числа, в пятницу, — уточнила Галина Брынцева.

В начале недели ночами в регионе будет холодно — от 0°C до +7°C, а на севере даже холодней, но уже с середины недели столбик термометра начнет показывать ночами от +5 до +10°C с дальнейшим ростом до выходных.