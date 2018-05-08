Синоптики уточнили прогноз на 9 мая в Прикамье: не дождь, а снег

Жителей Пермского края предупреждают об опасных природных явлениях 9 мая.

«Через территорию Пермского края со стороны Республики Коми будет перемещаться углубляющийся циклон», — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Его траектория пройдет примерно на 150 км севернее, чем ожидалось ранее. С 4 до 7 часов утра в Прикамье пройдут осадки. После этого начнётся заток холодного воздуха в тылу циклона.

Днём в Перми возможны лишь небольшие кратковременные дожди, но при этом температура воздуха не превысит +8°, а порывы северо-западного ветра будут достигать 15 м/с (по западу края возможны порывы до 20 м/с).

А вот в северных районах края ожидается целый комплекс неблагоприятных явлений погоды. Утром 9 мая дождь в Березниках перейдёт в сильный мокрый снег при температуре воздуха 0… +1°. Причём интенсивность осадков в виде снега будет достигать 10-15 мм/ч.

Сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается в северной части Коми-Пермяцкого округа и в Чердынском районе. Днём снег на севере Прикамья перейдет в дождь и ослабеет, зона снегопадов сместится на Северный Урал.

К концу дня на севере Пермского края выпадет до 30 мм осадков (около половины месячной нормы). Мокрый снег также вероятен в Горнозаводском районе Пермского края. ГУ МЧС Прикамья рекомендует в этот день не выходить из дома.

Ночь на 10 мая ожидается в Пермском крае холодной. Со слабыми заморозками. Более того, в Перми в ночь на 10 мая также не исключен мокрый снег при температуре воздуха 0.. +2°. Днём 10 мая при сохранении облачной погоды в тылу циклона также будет холодно (+5… +10°), причём на севере края температура будет чуть выше, чем на юге.

В пятницу 11 мая ожидается кратковременное потепление. В Перми максимальная температура наконец-то может подняться до +15°. Однако потепление окажется слабым и недолгим, уже 12 мая его сменит очередное арктическое вторжение с Карского моря. Это вторжение произойдет без сильных осадков, но будет сопровождаться порывистым северным ветром и понижением температуры днем 12 мая до +5… +10°. В ночь на 13 мая ожидаются повсеместные заморозки (в ряде районов до -5°), но днём воздух в арктическом антициклоне начнёт прогреваться, температура существенно повысится.