МЧС предупреждает жителей Прикамья о заморозках 13 мая

Заморозки ожидаются в Прикамье 13 мая.

Как сообщает МЧС по Пермскому краю со ссылкой на гидрометцентр, температура в воздухе и на поверхности почвы будет составлять -1, -3°.

МЧС предупреждает жителей края перемене температуры и напоминает о том, что погодные условия надо особенно учитывать автомобилистам, а также тем, кто будет находиться на природе.

«Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают спасатели.

МЧС также советует уберечь от заморозков растения, укрыв их плёнкой или другим защитным материалом.