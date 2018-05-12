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МЧС предупреждает жителей Прикамья о заморозках 13 мая
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МЧС предупреждает жителей Прикамья о заморозках 13 мая 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Заморозки ожидаются в Прикамье 13 мая.
Как сообщает МЧС по Пермскому краю со ссылкой на гидрометцентр, температура в воздухе и на поверхности почвы будет составлять -1, -3°.
МЧС предупреждает жителей края перемене температуры и напоминает о том, что погодные условия надо особенно учитывать автомобилистам, а также тем, кто будет находиться на природе.
«Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают спасатели.
МЧС также советует уберечь от заморозков растения, укрыв их плёнкой или другим защитным материалом.
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