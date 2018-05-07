Метеорологи: температурный рекорд Антарктиды не превышает 17,5 градуса Цельсия

ЖЕНЕВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) оставила в силе температурный рекорд для Антарктиды на уровне в 17,5 градуса Цельсия. До этой отметки столбик термометра поднялся 24 марта 2015 года на аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса, расположенной на крайнем севере полуострова Антарктический.

Рекорд устоял

Как сообщает женевская штаб-квартира ВМО, эксперты Архива экстремальных метеорологических и климатических явлений Комиссии по климатологии не утвердили в качестве рекорда температуру в 17,9 градуса, которую зафиксировала 23 марта 2015 года чешская автоматическая метеостанция на острове Джеймса Росса.

Специалисты единодушно пришли к заключению, что этот показатель должен быть скорректирован в сторону снижения «до 17,0 градуса Цельсия плюс-минус 0,2 градуса». Это решение «основано на высокой вероятности» того, что температурные сенсоры станции на острове Джеймса Росса «нагрелись на 0,9 градуса Цельсия выше истинной температуры воздуха», и произошло это вследствие «комбинации высокой солнечной радиации (идущей напрямую от Солнца, а также отраженной от поверхности льда) и слабой скорости ветра».

В итоге рекордно высокой для «континента Антарктида», включающего континентальные территории и прилегающие острова, была признана температура в 17,5 градуса на аргентинской базе Эсперанса, а сведения, полученные на острове Джеймса Росса, стали вторыми в списке рекордов. «Подобная скрупулезность и тщательный анализ данных говорит о важности развития и поддержания наилучшей из возможных базы данных об экстремальных погодных и климатических условиях во всем мире», — заявил докладчик ВМО по экстремальной погоде и климату Рэндалл Сервени.

Экстремальная температура

Чехии, Испании, Марокко, Новой Зеландии, Великобритании и Комитет, в который входят специалисты по климату и полярным исследованиям из Аргентины США , также подтвердил, что для «Антарктического региона», определяемого ООН как все земли и льды южнее 60-й широты, самой высокой по-прежнему считается температура в 19,8 градусов Цельсия, которая была зафиксирована 30 января 1982 года на острове Сигни.

Что касается Антарктического плато, расположенного в центральной части Антарктиды, то там рекордное «тепло» было отмечено 28 декабря 1980 года автоматической метеостанцией на объекте D-80 (Земля Адели) — минус 7 градусов. Самая низкая температура в Антарктическом регионе и в целом в мире — минус 89,2 градуса — была зарегистрирована 21 июля 1983 года на советской станции Восток.

Вместе с тем, как считают в ВМО, «возможно или даже вполне вероятно, что более экстремальные [температурные] значения проявлялись в Антарктическом регионе». Сведения, которыми располагает организация, основаны на «наземных наблюдениях высокого качества», подчеркивается в сообщении.

Архив экстремальных метеорологических и климатических явлений, находящийся в ведении Комиссии по климатологии, фиксирует, помимо экстремальных температур, также самые высокие уровни осадков, наиболее продолжительные засушливые периоды, самые длинные молнии, самые высокие волны и самые сильные порывы ветра.