В Туле кадеты репетировали парад Победы, пока не потеряли сознание

В Туле порядка десяткам студентов Суворовского военного училища и юридического колледжа стало плохо. Это произошло во время дневной репетиции парада Победы. Почти час ребята стояли по стойке смирно, после чего некоторые из них начали падать в обморок. Температура воздуха в это время в тени составляла плюс 27 градусов, а репетиция проводилась на асфальте под знойным весенним солнцем. В связи с ухудшением состояния здоровья студентов, на место были вызваны отряды скорой помощи, в результате сорок человек попали в больницы.