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В Туле кадеты репетировали парад Победы, пока не потеряли сознание
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В Туле кадеты репетировали парад Победы, пока не потеряли сознание 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Туле порядка десяткам студентов Суворовского военного училища и юридического колледжа стало плохо. Это произошло во время дневной репетиции парада Победы. Почти час ребята стояли по стойке смирно, после чего некоторые из них начали падать в обморок. Температура воздуха в это время в тени составляла плюс 27 градусов, а репетиция проводилась на асфальте под знойным весенним солнцем. В связи с ухудшением состояния здоровья студентов, на место были вызваны отряды скорой помощи, в результате сорок человек попали в больницы.
В конце апреля холодная погода была отмечена в Екатеринбурге. Уральских курсанток заставили маршировать в летней одежде по заснеженной городской площади.
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