В Московском зоопарке родился японский макак

В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе зоосада.

«В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Этот вид обитает на севере Японии , где около четырех месяцев в году лежит снег. Поэтому таких макак еще называют снежными обезьянами. Сейчас новорожденный весит меньше 1 кг. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Еще около месяца он будет «висеть», прижавшись к ее животу, а затем потихоньку начнет перебираться ей на спину. Самку японского макака с детенышем можно увидеть на старой территории зоосада возле пешеходного моста», — заявили в зоопарке.

В пресс-службе отметили, полноценным членом группы детеныш станет только к трем годам. «Как правило, к тому времени самка обзаводится новым потомством. До этого молодая особь будет находиться в положении младшего, подчиняясь старшим и более опытным сородичам. Сейчас в Московском зоопарке живет семья из девяти японских макак. Во главе стаи стоит взрослый и сильный самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 г.», -добавил собеседник агентства.

Японские макаки — самые северные в мире приматы, они могут находиться на улице даже при температуре до 20 градусов мороза. Рост взрослых самцов достигает 80-95 см, вес — около 12 кг. Самки обычно в 1,5 раза меньше. Благодаря густому и длинному меху с теплым подшерстком снежные обезьяны хорошо переносят холода.