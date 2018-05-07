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В Московском зоопарке родился японский макак
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В Московском зоопарке родился японский макак 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: MosDay.ru
В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе зоосада.
«В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Этот вид обитает на севере Японии, где около четырех месяцев в году лежит снег. Поэтому таких макак еще называют снежными обезьянами. Сейчас новорожденный весит меньше 1 кг. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Еще около месяца он будет «висеть», прижавшись к ее животу, а затем потихоньку начнет перебираться ей на спину. Самку японского макака с детенышем можно увидеть на старой территории зоосада возле пешеходного моста», — заявили в зоопарке.
В пресс-службе отметили, полноценным членом группы детеныш станет только к трем годам. «Как правило, к тому времени самка обзаводится новым потомством. До этого молодая особь будет находиться в положении младшего, подчиняясь старшим и более опытным сородичам. Сейчас в Московском зоопарке живет семья из девяти японских макак. Во главе стаи стоит взрослый и сильный самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 г.», -добавил собеседник агентства.
Японские макаки — самые северные в мире приматы, они могут находиться на улице даже при температуре до 20 градусов мороза. Рост взрослых самцов достигает 80-95 см, вес — около 12 кг. Самки обычно в 1,5 раза меньше. Благодаря густому и длинному меху с теплым подшерстком снежные обезьяны хорошо переносят холода.
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