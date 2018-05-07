Небесная канцелярия «всплакнет» в День Победы

На ближайшие три дня на Среднем Урале зарядят дожди. Не прекратятся они и в День Победы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, на севере региона по ночам может пройти мокрый снег, температура воздуха будет опускаться до минус 3 градусов. Днем 7-9 мая ожидается 9-14 градусов тепла. При этом будет ветрено — отдельные порывы могут достигать 14-16 метров в секунду.