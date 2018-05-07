Небесная канцелярия «всплакнет» в День Победы 

На ближайшие три дня на Среднем Урале зарядят дожди. Не прекратятся они и в День Победы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, на севере региона по ночам может пройти мокрый снег, температура воздуха будет опускаться до минус 3 градусов. Днем 7-9 мая ожидается 9-14 градусов тепла. При этом будет ветрено — отдельные порывы могут достигать 14-16 метров в секунду.
В Екатеринбурге ночных заморозков не прогнозируют — 3-5 выше нуля. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10-15, однако все испортят дожди. Даже 9 Мая осадки не прекратятся, поэтому смотреть парад, скорее всего, придется под зонтом.