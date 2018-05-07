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Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде в Перми на 9 мая
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Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде в Перми на 9 мая 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
На этой неделе территория Прикамья окажется под влиянием активного циклона, который принесет с собой похолодание, усиление ветра и сильные дожди.
В понедельник, 7 мая, в Перми ожидается переменная облачность, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха днем не поднимется выше +10 градусов. Во вторник, 8 мая, температура воздуха в дневные часы повысится до +15 градусов, возможны небольшие дожди. В День Победы, 9 мая, в Перми ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 18 метров в секунду.
— Пока траектория циклона и зона осадков точно не определена. Однако по всей видимости, во второй половине ночи и утром 9 мая в Пермском крае ожидаются дожди при прохождении холодного фронта, — предупреждают в ГИС-центре ПГНИУ. — Днем в тылу циклона ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +5…+10 градусов.
В четверг и пятницу в Перми будет облачная погода с небольшими дождями. Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. Потепление ожидается не ранее субботы, 12 мая. В этот день столбик термометра может подняться до отметки +15 градусов.
10 мая в Пермском крае открывается пассажирская водная навигация.
59.ru: последние новости
В Прикамье реки вышли из берегов: в Чусовском районе размыло мост, в Уинском – подтопило дворы в селе Прогулка по Компросу или акция сторонников Навального в Перми. Онлайн-трансляция Помогли железнодорожники: в Прикамье восстановили подтопленный мост в деревне Калино
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