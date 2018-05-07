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Новосибирцы предлагают встать на лыжи, город накрыл майский снег
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Новосибирцы предлагают встать на лыжи, город накрыл майский снег 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске выпал майский снег. Утром город был накрыт белым «одеялом».
Снимки весеннего снега появились в социальных сетях. Как сообщают подписчики, в некоторых районах Новосибирской области ночью прошел обильный снегопад. При этом в комментариях многие отмечают, что уже «переобули» свои автомобили в летнюю резину. Самые находчивые предлагают не отчаиваться и передвигаться по городу на лыжах и отмечают: «Люблю зиму в начале мая».
Правда, лыжня продержится, скорее всего, не долго. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днем в Новосибирске небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха днем +7…+9 градусов.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Короткая рабочая неделя в Новосибирске будет прохладной Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями утреннего тумана Крупным градом засыпало несколько районов Новосибирска
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