Новосибирцы предлагают встать на лыжи, город накрыл майский снег

Новосибирске выпал майский снег. Утром город был накрыт белым «одеялом».

Снимки весеннего снега появились в социальных сетях. Как сообщают подписчики, в некоторых районах Новосибирской области ночью прошел обильный снегопад. При этом в комментариях многие отмечают, что уже «переобули» свои автомобили в летнюю резину. Самые находчивые предлагают не отчаиваться и передвигаться по городу на лыжах и отмечают: «Люблю зиму в начале мая».

Правда, лыжня продержится, скорее всего, не долго. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днем в Новосибирске небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха днем +7…+9 градусов.