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Фото: новосибирцы зажгли тысячи свечей в память о героях войны
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Фото: новосибирцы зажгли тысячи свечей в память о героях войны 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером, 8 мая, у Монумента Славы прошла ежегодная акция «Свеча памяти»: новосибирцы зажгли тысячи огней в память об участниках Великой Отечественной войны.
В нашем городе акция впервые состоялась в 2011 году — тогда к скульптуре «Скорбящая мать» пришли около 500 новосибирцев. В прошлом году число участников превысило 5 тысяч человек.
С 2016 года церемония проводится со световым и музыкальным сопровождением.
В сквер Славы пришли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ветераны войны, студенты и участники молодёжных объединений — и просто неравнодушные горожане.
Организаторы акции у монумента Славы — новосибирское отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» и комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска.
В разных городах акция «Свеча памяти» проходит в разные дни. Например, в Санкт-Петербурге она впервые состоялась 27 января 2009 года в ознаменование 65-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В ряде других городов свечи зажигают не 8 или 9 мая, а только 22 июня.
На правом берегу горожане почтили память героев войны у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1943–1945 годах. На аллее улицы Восход в 20:00 собралось около 60 человек.
Мероприятия в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне продолжатся в 8:00 9 мая. НГС подготовил для вас подробную программу этого дня — из материала вы узнаете, где покажут военные фильмы и фотографии с поля боя, во сколько по Красному проспекту пройдёт «Бессмертный полк» и где прогремят салюты.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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