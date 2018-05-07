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Синоптики: 9 мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди
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Синоптики: 9 мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Накануне Дня Победы пермские синоптики рассказали, какая погода ожидает нас 9 мая. Увы, прогнозы неутешительные: в этот праздничный день не исключены дожди и даже мокрый снег.
«На этой неделе осадки в крае будут связаны с прохождением 9 мая циклона, который сместится со стороны Республики Коми, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Центр циклона пройдет вблизи Перми днем 9 мая. Он может вызвать сильные дожди, максимальная температура в Перми не превысит +10 градусов».
Во второй половине ночи и утром 9 мая в Пермском крае при прохождении холодного фронта ожидаются дожди. Днем в тылу циклона ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, а температура воздуха не превысит +5… +10°.
Зона наиболее сильных осадков может сместиться с севера края в горные районы. Здесь она задержится до утра 10 мая, и в итоге количество осадков может оказаться очень большим. По востоку края может выпасть до 40 мм осадков в основном в виде дождя, хотя сильный мокрый снег также не исключен.
Синоптики отмечают, что более 20 дней в Пермском крае не было ни одного дня с температурой, превышающей климатическую норму. Однако уже есть предпосылки к существенному потеплению в середине месяца. На улучшение погоды можно рассчитывать с 12 мая, когда на Урал распространится гребень антициклона с севера Европейской России. Антициклон хоть и будет иметь арктическое происхождение, но воздушная масса в нем будет не слишком холодной, и температура воздуха в дневные часы может повыситься до +15 градусов.
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