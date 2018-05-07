Синоптики: 9 мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди

Накануне Дня Победы пермские синоптики рассказали, какая погода ожидает нас 9 мая. Увы, прогнозы неутешительные: в этот праздничный день не исключены дожди и даже мокрый снег.

«На этой неделе осадки в крае будут связаны с прохождением 9 мая циклона, который сместится со стороны Республики Коми , — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Центр циклона пройдет вблизи Перми днем 9 мая. Он может вызвать сильные дожди, максимальная температура в Перми не превысит +10 градусов».

Во второй половине ночи и утром 9 мая в Пермском крае при прохождении холодного фронта ожидаются дожди. Днем в тылу циклона ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, а температура воздуха не превысит +5… +10°.

Зона наиболее сильных осадков может сместиться с севера края в горные районы. Здесь она задержится до утра 10 мая, и в итоге количество осадков может оказаться очень большим. По востоку края может выпасть до 40 мм осадков в основном в виде дождя, хотя сильный мокрый снег также не исключен.