Готовьте зонтики: в День Победы на Урале будет сыро, прохладно и ветрено

Успели насладиться солнышком в выходные? Теперь о нём можно забыть на неделю — привычные уральские дожди вернулись, небо будет пасмурным вплоть до пятницы.

Накануне спасатели предупредили о сильном дожде, однако, стихия обойдёт Екатеринбург стороной. Если верить прогнозам Уралгидрометцентра, дожди прольются, но не сильные. А вот ветер сегодня, 7 мая, будет весьма заметным, с порывами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +12 °С.

Примерно такую погоду пообещали на вторник, облачно с прояснениями, днём небольшой дождь, и до +14 °С.

В День Победы всем, кто собирается на парад, «Бессмертный полк», концерты и салют (полную программу Дня Победы смотрите здесь), нужно также быть готовыми к дождю и ветру, порывы которого достигнут 14 метров в секунду. Но дуть будет с юга, поэтому всё-таки не замёрзнем. Днём обещают до +15 С.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, погода сейчас очень неустойчива. Но весна всё же берёт своё.

— Днем воздух будет постепенно прогреваться, — пообещала Галина Шепоренко . — Приход же настоящего тепла на Урал можно ожидать после 10 мая.