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В Бийске затопило здание администрации
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В Бийске затопило здание администрации 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Здание администрации Бийска затопило после дождя 5 мая. В соцсетях появились фотографии с места событий.
Как пишет группа «Бийск — мой город», 30 апреля в администрации начали ремонтировать кровлю и сняли крышу. Но непогода только ухудшила ситуацию, поскольку закрыть крышу не успели.
В результате больше всех пострадал пятый этаж, вода успела проникнуть и на нижние этажи.
Напомним, в крае до 6 мая было передано штормовое предупреждение из-за мокрого снега, дождя.
Город плывёт, вот и администрация поплыла. Всё по-честному. Как нам сообщил автор фото, (чьё имя мы не хотим выдавать, дабы не подставлять человека), в мэрии затопило почти все этажи, 5-й не работает совсем. По его словам, в администрации хотели сделать ремонт кровли, вскрыли её, а тут и дождь решил немного «помочь». #БийскМойГород #БМГ22 #BMG #Регион22 #АлтайскийКрай #Алтай #Biysk #BSK22 #BSK #Бийск #ЛужныйСезон #СталоЛужно #АдминистрацияБийска #АдминистрацияПлывет #МэрияБийска #Попадос
Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod) 6 Май 2018 в 2:36 PDT
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